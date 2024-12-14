В США обнаружили неопознанные дроны вблизи ряда городов

Представитель министерства внутренней безопасности США сообщил журналистам, что власти страны пока не нашли свидетельств того, что неопознанные дроны, замеченные рядом с несколькими городами, представляют опасность для общественной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы понимаем обеспокоенность людей. Именно поэтому мы выделяем значительные ресурсы для поддержки штата Нью-Джерси и наших федеральных и местных правоохранительных партнеров», — заявил он на брифинге.

Чиновник сообщил, что работники министерства внутренней безопасности, ФБР и других организаций вместе с полицией Нью-Джерси продолжают расследование, чтобы определить, действительно ли зафиксированные объекты были дронами или имели другую природу.

Ранее глава Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков рассказал, что в России создан разведывательно-ударный комплекс с системой лазерного наведения. Ранее компоненты создавались независимо друг от друга, а теперь принято решение интегрировать их в единый комплекс.