Новые власти Сирии рассказали о своих планах

Командир сирийских вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) сообщил о намерении новых властей арабской республики заключить соглашения о совместной обороне с рядом стран, передает телеканал Al Araby.

«Мы стремимся заключить соглашения о совместной обороне и выстраивать стратегические военные отношения с рядом государств», — заявил он, не уточнив, о каких именно странах идет речь.

Глава сирийской оппозиции высказался о пересмотре отношений с Россией

Ранее стало известно, что сирийские боевики, которые 8 декабря захватили власть в Дамаске, занимались планированием операции год, а подготовкой в целом — несколько лет. Глава военного крыла «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической организацией и запрещена) Абу Хассан аль-Хамви отметил, что в августе 2019 года «все революционные группировки осознали критическую опасность».