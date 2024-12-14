Восемь арабских стран обратились с требованием к Израилю

Министры иностранных дел ряда арабских стран потребовали от Израиля вывести войска из объектов, расположенных на сирийской части Голанских высот, а также в провинциях Дамаск и Эль-Кунейтра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Иордании.

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По данным агентства, встреча министров прошла в иорданском городе Акаба. На ней присутствовали главы внешнеполитических ведомства Бахрейна, Египта, Катара, Ирака, Иордании, Ливана, ОАЭ, Саудовской Аравии.

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«[Мы] осуждаем проникновение израильских [сил] в буферную зону [на границе] с Сирией, а также на ряд объектов на горе Хермон, в провинциях Эль-Кунейтра и Дамаск, отвергаем грубую оккупацию, нарушающую международное право и соглашение о разделении сил, заключенное Сирией и Израилем в 1974 году, и требуем вывода израильских войск», — подчеркнули дипломаты.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что Голанские высоты навсегда останутся под властью Израиля. Он добавил, что контроль над высотами обеспечит безопасность страны.