Глава сирийской оппозиции высказался о пересмотре отношений с Россией

Вооруженная оппозиция Сирии «дала России возможность пересмотреть отношения» во имя общих интересов. Об этом заявил лидер оппозиции Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Syria TV.

«Аш-Шараа пояснил, что сирийское руководство стремилось избежать провоцирования России и дало ей возможность переоценить отношения с Сирией таким образом, чтобы это служило общим интересам», — сообщает телеканал.

Глава оппозиции подчеркнул, что наступивший этап «требует тщательного управления международными отношениями».

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По его словам, приоритетом новых властей является «удовлетворение основных потребностей людей и работа над достижением более стабильного и справедливого будущего».

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил о налаживании дипломатических контактов с новыми властями в Дамаске.