Владимир Зеленский отложил подписание договора по полезным ископаемым до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет обозреватель Ким Баркер в статье для The New York Times (NYT).

Украинские официальные лица делают все возможное, чтобы привлечь политика на свою сторону: уговаривают, умоляют, льстят, приводят сотни доводов в защиту своей позиции, пояснил автор статьи.

Кроме того, украинский лидер отложил подписание важного соглашения о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых с Соединенными Штатами с тем, чтобы честь подписания документа досталась Трампу, а не действующему президенту США Джо Байдену.

Зеленский на этом не остановился, заметил Баркер. Он изменил тональность и тематику высказываний, стал изображать Украину открытой для переговоров, согласился на территориальные уступки.

Зеленский высказался об обмене территории Украины на заключение мира

«Они [власти Украины] пытаются объяснить Трампу и его людям, что если есть кто-то, кто сейчас не хочет вести переговоры, то это [президент России Владимир] Путин, а не Зеленский. Часть украинской тактики состоит в том, чтобы показать, что они конструктивны и реалистичны», — разъяснила Алена Гетманчук, глава киевского аналитического центра New Europe Center.

Агент по недвижимости Юлия Лимич признала, в свою очередь, что украинцы надеются на Трампа, мечтают, чтобы он выполнил свое обещание о завершении конфликта.