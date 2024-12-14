Зурабишвили впервые прокомментировала состоявшиеся выборы президента Грузии

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые прокомментировала прошедшие в стране президентские выборы. Ее слова передает Ura.ru.

«Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», — сказала она, выступая перед протестующими в центре Тбилиси.

Зурабишвили также выразила благодарность тем, кто отказывается признавать легитимность состоявшегося голосования.

До этого Зурабишвили прошла пешком мимо здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, где собрались протестующие.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем выборов стал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.

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Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец после окончания срока своих полномочий, поскольку не считает предстоящие выборы легитимными.

Кавелашвили — бывший футболист, он играл за тбилисское «Динамо», «Манчестер Сити», был чемпионом России в составе владикавказской «Алании». С 2016 года был депутатом.