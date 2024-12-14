Премьер Грузии оценил вероятность «майдана» в стране

Попытка «майдана» в Грузии оказалась безуспешной и никогда не осуществится, подчеркнул премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Об этом пишет Imedinews.

По данным портала, в конце октября 2024 года партия «Грузинская мечта» победила на выборах в парламент. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила о «тотальной фальсификации» и отказалась признавать результаты.

На этом фоне в стране начались протесты оппозиции. После заявления о заморозке вступления страны в ЕС до 2028 года, а также в связи с президентскими выборами в республике они еще усилились.

Премьер Грузии сделал заявление по итогам президентских выборов

«Майдан в Грузии провалился и никогда не состоится», — заметил Кобахидзе.

Глава правительства отметил, что властям за прошедшие недели удалось полностью подавить и «нейтрализовать насильственный ресурс» грузинской оппозиции.