Главы МИД восьми арабских стран потребовали от Израиля вывести войска из Сирии

Министры иностранных дел восьми арабских стран (Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, Катар, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия) потребовали от Израиля вывести войска с объектов, расположенных на сирийской части Голанских высот, а также в провинциях Дамаск и Эль-Кунейтра.

Восемь арабских стран обратились с требованием к Израилю
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Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам министерской встречи в иорданском городе Акаба.

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"[Мы] осуждаем проникновение израильских [сил] в буферную зону [на границе] с Сирией, а также на ряд объектов на горе Хермон, в провинциях Эль-Кунейтра и Дамаск, отвергаем грубую оккупацию, нарушающую международное право и соглашение о разделении сил, заключенное Сирией и Израилем в 1974 году, и требуем вывода израильских войск", - отмечается в заявлении, текст которого опубликовало внешнеполитическое ведомство Иордании.

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