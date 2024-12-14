Восемь арабских стран обратились с требованием к Израилю

Министры иностранных дел восьми арабских стран (Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, Катар, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия) потребовали от Израиля вывести войска с объектов, расположенных на сирийской части Голанских высот, а также в провинциях Дамаск и Эль-Кунейтра.

Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам министерской встречи в иорданском городе Акаба.

МИД Египта назвал действия Израиля в Сирии грубым нарушением суверенитета страны