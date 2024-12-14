Сирийцы впервые попали на частный курорт Асада в Латакии

Жители Сирии впервые смогли попасть на частный прибрежный курорт семьи бывшего президента Башара Асада, построенный около 50 лет назад в Бурдж-Исламе на севере провинции Латакия. Об этом сообщает Reuters.

© Газета.Ru

Огромный летний курортный комплекс включает в себя виллу с балконами, выходящими на Средиземное море, частный пляж, несколько садов и прогулочную дорожку. С тех пор, как после падения режима Асада его разграбили, он опустел.

Окна были разбиты, пол усыпан осколками стекла, совсем не осталось мебели, а туалеты, душевые кабины, светильники и предметы утвари были сломаны или разбиты.

"Я не могу поверить своим глазам, они построили нечто такое, чего мы не видели за всю мою жизнь", - сказал бывший велогонщик сборной Сирии агентству.

По его мнению, весь комплекс теперь должен достаться народу, а не "очередному президенту".

Другой собеседник Reuters рассказал, что после свержения Асада местные жители - в основном сирийские туркмены, изгнанные в близлежащие деревни во время строительства курорта, - впервые попали сюда с тех пор, как семья Асада построила его 50 лет назад. По его словам, на месте курорта раньше были оливковые рощи.

Шансы Эрдогана присоединить к Турции пять сирийских городов оценили

Накануне газета The Washington Post (WP) со ссылкой на местных жителей и видеозаписи из интернета сообщила об обнаружении в президентском поместье Асада множества элитных вещей, включая дизайнерские аксессуары и автомобили. WP привела данные Госдепартамента США, согласно которым семья Асада выстроила сложную систему подставных компаний, проникшую во все секторы экономики Сирии. Эти структуры позволяли получать доходы через якобы законные корпоративные механизмы и некоммерческие организации.