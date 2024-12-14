Названы стоящие перед новым президентом Грузии задачи

Избранный президент Грузии, 53-летний Михаил Кавелашвили проделал путь от профессионального футболиста до высокопоставленного политика и руководителя страны. Политологи ждут, что он объединит грузинское общество и наладит мирные связи со странами-соседями.

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Михаил Гурамович Кавелашвили родился 22 июля 1971 года в городе Болниси Грузинской ССР. С детства занимался спортом. Начинал профессиональную спортивную карьеру еще в СССР, играл за тбилисские «Локомотив» и «Динамо». В 1995 году перешел во владикавказский клуб «Спартак-Алания», в составе которого стал чемпионом России.

Кавелашвили также играл за английский «Манчестер Сити» и швейцарские «Грассхоперс», «Базель», «Цюрих» и «Люцерн». Форвард сыграл 46 матчей за сборную Грузии, забив 9 голов.

Учился на тренера, получил категорию С, а затем В, работал футбольным экспертом на ТВ, основал Федерацию профессиональных футболистов Грузии.

В 2016 году был избран в парламент Грузии от правящей партии «Грузинская мечта», возглавлял комитет по делам спорта и молодежи.

В 2022 году с другими депутатами покинул партию и основал организацию «Сила народа». Она выступала за присоединение Грузии к НАТО и ЕС, однако выступала и с антизападными заявлениями. Организация инициировала принятие резонансного закона об иноагентах.

Осенью 2024 года Кавелашвили стал депутатом парламента в составе «Грузинской мечты» и был выдвинут партией на пост президента Грузии.

В субботу коллегия выборщиков Грузии проголосовала за то, чтобы президентом страны стал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Михаил Кавелашвили.

Политологи считают, что он сможет объединить грузинское общество и наладить хорошие отношения с соседями.