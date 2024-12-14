В США показали карту третьей мировой войны

Американский еженедельный новостной журнал Newsweek показал карту третьей мировой войны. Журналисты издания поделились предположениями, где может разгореться конфликт между Россией и Европой.

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В материале указывается, что одним из возможных фронтов может стать граница Финляндии. Также авторы статьи сочли, что Россия якобы может попытаться захватить Сувалкский коридор.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подстрекает Европу к началу третьей мировой войны своими заявлениями.

В свою очередь, бывший советник министра обороны Латвии Олевс Никерс отметил, что мир сейчас находится на последней стадии перед третьей мировой войной.