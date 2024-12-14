Из сирийской тюрьмы освободили американского паломника

Гражданин США Трэвис Тиммерман, арестованный в Сирии, освобожден из тюрьмы и вылетел из страны благодаря вмешательству американских военных. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Отмечается, что 29-летний американец отправился в Сирию семь месяцев назад, совершая паломничество "по духовным причинам". Однако мужчину задержали и заключили в тюрьму. Последний раз Тиммермана видели в августе в Будапеште, после чего его поиски начали полиция Венгрии и власти штата Миссури (США).

После отставки президента Сирии Башара Асада американца обнаружили в тюрьме в Дамаске. Тиммерман рассказал, что к нему относились нормально, избегая насилия, хотя он слышал крики других заключенных. Сначала он отказывался от контакта с американскими властями, но позже согласился на эвакуацию.

По данным Bild, некоторые местные журналисты приняли Тиммермана за американского репортера Остина Тайса, который исчез в Сирии более десяти лет назад. Однако судьба Тайса по-прежнему остается неизвестной.

9 декабря британская газета The Guardian сообщила, что сирийские повстанцы во главе с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" при захвате городов по дороге в Дамаск открывали двери тюрем, выпуская заключенных. По данным издания, за 14 лет гражданской войны в них оказались свыше 100 000 человек.

Журналисты также заявляют, что многие заключенные вышли слабыми и истощенными, часть из них встретилась с членами семьи, которые не знали, живы они или нет.