Сын Николя Саркози подался в политику

Луи Саркози, сын бывшего президента Франции Николя Саркози, похоже, готов заняться политикой после впечатляющей карьеры телекомментатора. Об этом пишет издание Politico.

Издание ссылается на анонимных политиков и пишет, что

Саркози в кулуарах «налаживает связи с ключевыми фигурами французских правых», включая уходящего с поста главы МВД Брюно Ретайо.

«Это свидетельствует о его стремлении сделать политическую карьеру», — пишет издание.

Politico считает, что сын экс-главы Франции видит пример в Дональде Трампе, он перенял у американского лидера «бескомпромиссные подходы» и «смелые высказывания».

Французские СМИ тем временем сообщают, что Луи станет «звездой вечера молодых республиканцев». Вечер состоится сегодня в Париже. Саркози-младший выступит там, чтобы развить «политическую линию либерал-консерваторов». После новогодних праздников он отправится в турне по Франции, чтобы встретиться с другими молодыми активистами.

Луи Саркози родился в 1997 году. Его отец Николя, который стал министром внутренних дел и министром финансов при Жаке Шираке, был избран 23-м президентом Франции в мае 2007 года. Его мать, Сесилия, была советником своего мужа, но затем они расстались. Женщина переехала в Америку вместе с 11-летним Луисом, где вышла замуж за бизнесмена Ричарда Аттиаса.

В США Саркози учился в кадетских военных заведениях, окончил университет, работал в банке и французском посольстве.

В Париже Саркози-младший «произвел фурор в качестве консервативного телекомментатора». Он считает Наполеона своим кумиром и написал о нем книгу.

Луи говорит, что близок со своим отцом – «настолько близок, насколько может быть сын».

Николя Саркози ушел из политики в 2017 году. В 2021-м он был осужден за попытку подкупа мирового судьи. Его приговорили к домашнему аресту сроком на 1 год.