Эрдоган напомнил о входивших в Османскую империю сирийских городах

Президент Турции Тайип Эрдоган высказался о возможном историческом пересмотре границ с включением сирийских городов Дамаск и Алеппо в состав Турции. Об этом сообщает Oda Tv.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 8-м конгрессе своей Партии справедливости и развития (ПСР) в Сакарье.

Обращаясь к событиям в Сирии, Эрдоган сказал, что «мы взяли под свое крыло наших сирийских братьев». По его мнению, это было полностью оправдано, теперь всем стало понятно, что и зачем делает Турция в соседнем государстве.

Эрдоган напомнил, что Башар Асад покинул страну, при этом критические события происходят прямо рядом с Турцией, поэтому Анкара должна реагировать на происходящее.

Турецкий президент напомнил, что когда-то сирийские города входили в Османскую империю.

«Никто не задает себе вопрос, что бы произошло, если бы условия были другими, когда мировая война переопределяла границы в нашем регионе. Весьма вероятно, что города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск и Ракка, просто стали бы нашими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа», — сказал Эрдоган.

Эрдоган заявил, что Турция не допустит раздела Сирии

Он добавил, что «мы находимся на пороге новой эры». По его словам, перед Турцией открываются новые возможности, хотя «еще предстоит преодолеть ряд препятствий».