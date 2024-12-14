WP рассказала о «предметах роскоши» в резиденции Асада

Газета The Washington Post заявила, что в резиденции экс-президента Сирии Башара Асада обнаружили «предметы роскоши».

Ссылаясь на кадры в интернете, в издании сообщили, что люди выносили из президентской резиденции одежду известных брендов, а также предметы интерьера премиум-класса.

Ранее сообщалось, что в Латакии толпа разорила могилу 15-го президента Сирии, отца Башара Асада — Хафеза Асада.

Между тем в The Wall Street Journal писали, что прибытие прежнего сирийского лидера в Москву убедило Запад в том, что Россия не бросает союзников.