Раскрывший тайны OpenAI экс-сотрудник найден мертвым

Полиция обнаружила тело бывшего сотрудника OpenAI в его квартире в Сан-Франциско. Точная причина смерти не называется. Об этом пишет The Times of India.

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По данным газеты, в OpenAI молодой программист Сучира Баладжи устроился в 2020 году. Он помогал тренировать ChatGPT, но потом разочаровался и уволился.

Этой осенью 26-летний экс-сотрудник обвинил компанию в нарушении авторских прав при обучении систем ИИ, таких как ChatGPT.

По словам специалиста, OpenAI благодаря такой практике смогла подняться, расшириться, добиться того, что ее стоимость выросла до $150 млрд (15 трлн рублей).

Журналисты отметили, что мужчина обвинял компанию на основе уникальных материалов. Их предъявление в суде могло бы уничтожить OpenAI. Вместе с тем, неизвестно, сохранились ли его записи или были уничтожены после его смерти.