Избранный президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social предложил сбивать неопознанные беспилотные летательные аппараты над Штатами, в частности те, что были замечены в небе над штатом Нью-Джерси и Нью-Йорком. Такой выход политик считает оптимальным в случае, если власти страны не раскроют информацию об этих дронах и их происхождении.

По всей стране замечены таинственные дроны. Может ли это действительно происходить без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Расскажите об этом общественности прямо сейчас! В противном случае — сбивайте их! — написал он.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что власти расследуют аппараты, но данных по ним пока не имеют. Он подчеркнул, что американские власти «серьезно относятся» к этой проблеме.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев объяснил, почему Трампа признали человеком года по версии журнала Time. Парламентарий отметил, что с американским политиком связывают определенные надежды во всем мире. Он напомнил, что Трамп — бизнесмен и прагматик. С одной стороны, он обладает договороспособностью, которая является основой любого бизнеса. С другой — будет жестко отстаивать интересы своей страны.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что заявление Трампа об опасности ударов ВСУ вглубь России полностью совпадает с позицией Кремля. Тот факт, что будущий хозяин Белого дома понимает причины эскалации конфликта между Москвой и Киевом, импонирует российской стороне, резюмировал он.