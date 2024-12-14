Полуобнаженные украинки с бензопилами повредили памятник у здания ООН в Женеве

Две полуобнаженные участницы феминистского украинского движения Femen 13 декабря бензопилами повредили памятник «Сломанный стул» напротив штаб-квартиры ООН в Женеве. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Две женщины с украинским флагом в качестве подвязок кричали «Держите Россию подальше от Организации Объединенных Наций» и «К черту Россию», когда они распиливали памятник, известный как «Сломанный стул», — говорится в публикации.

Уточняется, что на монументе «осталось более 12 порезов», таким образом протестуя против членства РФ в ООН. По данным агентства, потребовалось вмешательство правоохранительных органов, в итоге четырех женщин доставили в отдел полиции.

Генеральный секретарь молодежного крыла швейцарского «Демократического союза центра» Энзо Малоджо в социальной сети X раскритиковал поступок феминисток.