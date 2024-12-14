Силы полиции стягивают к парламенту Грузии

Силы грузинской полиции стянуты к парламенту Грузии, где в субботу пройдут выборы главы государства. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

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Как отмечается в материале, грузинские правоохранители перекрыли смежные к зданию парламента переулки. У государственного органа находится большое количество полицейских машин, вход в здание также контролируется стражами порядка.

Президентские выборы в Грузии начнутся в 9:00 по местному времени (8:00 мск). Как пишет РИА Новости, протестующие призывали граждан прийти к зданию парламента.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в интервью телеканалу Real TV, что главе государства Саломе Зурабишвили придется уйти на пенсию после инаугурации нового президента 29 декабря.

По словам Кобахидзе, Зурабишвили «пыталась причинить вред национальным интересам» Грузии, и особенно это заметно в последние три года.

13 декабря Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий. По ее мнению, предстоящие выборы нелегитимны и являются «пародией».