Владимир Зеленский проигрышно смотрится на фотографиях с новым президентом США Дональдом Трампом из-за своего роста. К такому выводу пришли журналисты британского журнала Spiked.

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"Трамп - крупный человек, а Зеленский - компактный, что не способствует хорошим фотографиям", - говорится в статье.

Автор публикации пытался объяснить читателям, почему Зеленский выглядел потерянным на фотографиях с Трампом.

NYT: Встреча Зеленского с Трампом демонстрирует готовность Киева к уступкам

Что же касается урегулирования конфликта на Украине, союзники Киева, включая самого Зеленского, изменили свою позицию и заговорили о необходимости дипломатических усилий.