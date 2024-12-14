Spiked: Зеленский плохо смотрится на фото с Трампом из-за низкого роста
Владимир Зеленский проигрышно смотрится на фотографиях с новым президентом США Дональдом Трампом из-за своего роста. К такому выводу пришли журналисты британского журнала Spiked.
"Трамп - крупный человек, а Зеленский - компактный, что не способствует хорошим фотографиям", - говорится в статье.
Автор публикации пытался объяснить читателям, почему Зеленский выглядел потерянным на фотографиях с Трампом.
NYT: Встреча Зеленского с Трампом демонстрирует готовность Киева к уступкам
Что же касается урегулирования конфликта на Украине, союзники Киева, включая самого Зеленского, изменили свою позицию и заговорили о необходимости дипломатических усилий.