Оппозиция Сирии раскрыла сроки подготовки к свержению Асада

Сирийские боевики, которые 8 декабря захватили власть в Дамаске, занимались планированием операции год, а подготовкой в целом — несколько лет. Об пишет The Guardian.

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Глава военного крыла «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ, признана в России террористической организацией и запрещена) Абу Хассан аль-Хамви отметил, что в августе 2019 года «все революционные группировки осознали критическую опасность».

В МИД РФ рассказали о местонахождении Асада

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну.

*ХТШ, признана в России террористической организацией и запрещена.