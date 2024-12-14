Конгрессмен обвинил ФБР в утаивании сведений о дронах в небе над США

Федеральная служба безопасности (ФБР) и министерство внутренней безопасности утаивают от американцев информацию о неизвестных дронах, которые в последнее время наблюдаются в небе над штатом Нью-Джерси и пригороде Нью-Йорка. С таким заявлением выступил член комитета по разведке палаты представителей США Джош Готтхаймер в интервью телеканалу CNN.

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«ФБР, которое является главным агентством, и министерство внутренней безопасности несут ответственность», — отметил Конгрессмен.

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Он напомнил, что эти партнеры ответственны за более подробное информирование общественности. По словам Готтхаймера, ведомства отвечают за воздушное пространство вместе с Федеральным управлением гражданской авиации.

До этого американский ученый Майк Адамс предположил, что сообщения о необычных беспилотниках над Нью-Джерси связаны с секретными испытаниями военно-морских сил США. Загадочные беспилотники на протяжении нескольких недель появлялись над Нью-Джерси в США.

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