Вучич заявил об угрозе санкций сербской нефтяной индустрии

США планируют «через несколько дней» ввести санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) из-за российской собственности. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Informer.

Отмечается, что 50 процентов NIS принадлежат «Газпром нефти». Также акционерами являются правительство Сербии и «Газпром» (29,87 и 6,15 процента соответственно).

Вучич заявил, что Запад заинтересован в территориях России и ее ресурсах

«Вероятно, одна из самых тяжелых новостей в последние несколько лет. Нам подтверждена новость о том, что США через несколько дней вводят полные санкции против NIS из-за российской собственности», — заявил Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что поговорит на эту тему с американцами.

Ранее глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей (МИД) Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые санкции США против Газпромбанка не приведут к остановке транзита российского газа через территорию Болгарии в Венгрию. Решение этой проблемы, как отметил Сийярто, является для его страны крайне важным вопросом.