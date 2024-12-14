Блинкен обратился к Ираку насчет Сирии

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен попросил премьера Ирака Мохаммеда аль-Судани предотвратить возможность поставок Ираном оружия в Сирию. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

Ранее стало известно, что Блинкен провел встречу с аль-Судани в Багдаде. Он подтвердил приверженность Вашингтона поддержке переходного процесса в Сирии.

В Анкаре назвали Блинкена заклятым врагом Турции

«Госсекретарь США Энтони Блинкен воспользовался необъявленной остановкой в ​​Багдаде, чтобы попросить премьер-министра Ирака не допустить поставок Ираном оружия и другого оборудования через страну в Сирию», — указали журналисты.

Накануне сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с Энтони Блинкеном сказал, что Анкара примет меры против террористических организаций в Сирии из соображений национальной безопасности.

Сам Блинкен ранее уточнил, что Штаты заинтересованы в объединении всех общин Сирии в единую страну. Он выразил надежду, что в Сирии будет политический переход власти, который станет инклюзивным и объединит всех.