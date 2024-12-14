Стало известно о скорой встрече Зеленского с Шольцем и Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель и встретится с лидерами ФРГ Олафом Шольцем, Франции Эмманюэлем Макроном, Великобритании Киром Стармером, Италии Джорджей Мелони, Польши Дональдом Туском и НАТО Марком Рютте. Об сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Встреча пройдет в среду, 18 декабря. Отмечается, что политик обсудят возможность дальнейшей поддержки украинской стороны на фоне возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который грозил сократить военную помощь ВСУ.

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«Это будет встреча, на которой не будут приняты конкретные решения, а скорее политическая встреча для обсуждения предстоящих недель и месяцев», — сказал собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Евросоюза предоставить республике 30 миллиардов долларов из замороженных активов РФ на закупку систем противовоздушной обороны Patriot. В настоящее время, подчеркнул он, страна остро нуждается в 10-12 подобных комплексах.