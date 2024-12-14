В Германии выступили против отправки миротворцев на Украину во время боевых действий. Председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер назвал подобные заявления безответственными, передает ТАСС.

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По словам Фабера, пока конфликт на Украине не завершится, туда «не нужно вводить Бундесвер [Вооруженные силы ФРГ]».

«Госпожа [министр иностранных дел Германии Анналена] Бербок сначала, не спрашивая, завела разговор о Бундесвере для Газы. Теперь она упомянула Бундесвер для Украины, не спросив. Это безответственно. (...) Миротворческие силы должны действовать здесь на международном уровне, быть хорошо вооруженными и иметь надежный мандат. Пока для этого отсутствуют все основания», — заявил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса.

Председатель кабмина Германии Штеффен Хебестрайт в ответ на это заявил, что отправка любых военных НАТО на Украину должна стать «красной чертой». По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг предложение Польши о «миротворческой миссии».