Сирийцы раскрыли свое отношение к россиянам после свержения Асада

Россия была и останется верным другом сирийского народа, несмотря на то, что поддерживала прежнего лидера страны Башара Асада. О положительном отношении к россиянам «Ленте.ру» рассказали сирийцы, живущие в стране и за ее пределами.

«Всем известно, что Россия не участвовала в гражданской войне, а лишь ввела в Сирию войска. Россия сыграла важную роль в борьбе с ИГИЛ* (Исламское государство, ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), оказала сирийцам гуманитарную помощь во время землетрясений и других кризисов, предоставила стипендии сирийским студентам. Мы считаем русских нашими ближайшими друзьями», — сказал спортивный тренер Юсеф.

По его словам, когда стало понятно, что граждане страны «больше не хотят Башара Асада», Россия предоставила сирийцам возможность «самим решать свою судьбу».

Как в Сирии будут развиваться события

Другой местный житель Али заявил, что он, как и многие другие был раздражен решением России поддержать Асада в 2015 году.

«Но я убежден, что в России не знали правду об этом преступнике, который лгал всему миру о своей борьбе с терроризмом. Да, были террористы, но все отчеты подтверждают, что он сам распорядился выпустить многих боевиков из тюрем, вооружил их, чтобы создать видимость борьбы, угнетая свой народ под предлогом ликвидации террористов», — сказал он.

8 декабря боевики исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»** (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) взяли под контроль Дамаск. После этого Башар Асад покинул страну.

*Исламское государство, ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация.

**ХТШ, признана террористической и запрещена в России.