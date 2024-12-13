В Анкаре назвали Блинкена заклятым врагом Турции

Участники акции протеста против визита госсекретаря США Энтони Блинкена перед зданием МИД Турции в Анкаре назвали американского политика «заклятым врагом». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с таким заявлением выступил председатель молодежной организации партии Самет Кунт.

«Мы приветствовали в МИД Блинкена, заклятого врага Турции, который прибыл в Турцию, чтобы спасти террористическую организацию РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и разделить нашу родину. Американские базы у берегов Греции — это не макеты, это реальность! Цель этих баз — разделить Турцию. Мы пришли, чтобы изгнать США, убийцу военнослужащих, палестинцев и угнетенных, который тренирует РПК на севере Сирии, с наших земель», — добавил он.

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Также в акции протеста перед зданием МИД Турции в Анкаре приняла участие группа молодежи из партии Vatan. Они скандировали лозунги «Убийца Блинкен, убирайся из Турции!» и «Вы не можете создать второй Израиль!».