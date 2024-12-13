В Абхазии оценили затраты на восстановление электросети и малых ГЭС

Абхазии необходимо около шести миллиардов рублей на восстановление распределяющих электросетей. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера, министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба, передает «Интерфакс».

Он отметил, что сейчас электросетевое хозяйство Абхазии находится в аварийном состоянии, технические потери достигают 30%.

«Республике нужно около шести миллиардов рублей на восстановление распределяющей энергетической инфраструктуры. Просто, чтобы привести электросети в рабочее состояние», — добавил Нанба.

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По его словам, республика рассматривает возможность газификации, чтобы в будущем решить вопрос с обеспечением населения электроэнергией, однако данный проект не может быть реализован быстро в силу требуемых для него средств и ресурсов. Говоря о том, почему Абхазия не восстанавливает малые ГЭС, Нанба указал, что у республики нет на это денег. Речь идет о десяти миллиардах рублей.