Президента Бразилии выписали из больницы

Президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выписали из больницы после перенесенной им в начале недели экстренной операции по остановке внутричерепного кровоизлияния. Об этом сообщила лечащая президента бригада медиков.

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Как отмечает бразильское издание O Globo, ожидалось, что Лула да Сильва покинет больницу в понедельник или вторник, но так как состояние пациента стабильно, врачи решили выписать его раньше.

Бразильский президент еще несколько дней будет оставаться в Сан-Пауло, где ему проводили операцию, чтобы пройти процедуру компьютерной томографии. После этого он намерен вернуться в столицу страны, Бразилиа.

Лула да Сильва был доставлен в больницу в Сан-Пауло в прошедший вторник с жалобами на сильные головные боли. Медики диагностировали у президента внутричерепное кровотечение, которое стало следствием произошедшего почти два месяца назад падения.