Нэнси Пелоси госпитализирована

Экс-спикер Палаты представителей Пелоси получила травму в Люксембурге
Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси получила травму во время визита с делегацией Конгресса в Люксембург. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, 84-летняя Пелоси прибыла в Люксембург, чтобы отметить 80-летие наступления в Арденнах.
«Она получила травму и была направлена в больницу на обследование», — говорится в тексте.
Пелоси призвала молиться за США при Трампе
Отмечается, что из-за травмы Пелоси не сможет присутствовать на оставшихся мероприятиях делегации, но продолжает работать.