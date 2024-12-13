Нэнси Пелоси госпитализирована

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси получила травму во время визита с делегацией Конгресса в Люксембург. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 84-летняя Пелоси прибыла в Люксембург, чтобы отметить 80-летие наступления в Арденнах.

«Она получила травму и была направлена в больницу на обследование», — говорится в тексте.

Пелоси призвала молиться за США при Трампе

Отмечается, что из-за травмы Пелоси не сможет присутствовать на оставшихся мероприятиях делегации, но продолжает работать.