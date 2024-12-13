Раскрыта роль двух стран в организации бегства Асада в Москву

Турция и Катар помогли России организовать побег бывшего президента Сирии Башара Асада из Дамаска после того, как его захватила сирийская оппозиция. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, во время форума в Дохе 7-8 декабря глава МИД России Сергей Лавров, возглавив дипломатические усилия по обеспечению безопасности Асада, предложил Турции и Катару использовать свои связи с группировкой Хайат Тахрир аш-Шам*(организация признана в РФ террористической и запрещена), чтобы обеспечить президенту безопасный выезд в РФ.

«По словам трех источников, Доха и Анкара договорились с ХТШ о содействии уходу Асада, несмотря на официальные заявления обеих стран о том, что у них не было контактов с ХТШ, которая признана США и ООН террористической организацией», — говорится в тексте.

Кроме того Москва договорилась с соседними странами о безопасном транзите президента Сирии, сообщили собеседники Reuters. При этом указывается, что в Анкаре не подтвердили получения запроса от РФ на использование турецкого воздушного пространства для пролета самолета с Асадом на борту. Также представитель турецкого правительства не ответил на вопрос о том, сотрудничала ли Анкара с ХТШ для содействия его побегу из Дамаска.

Раскрыта роль Лаврова в спасении Асада

Напомним, что 8 декабря сирийская оппозиция заявила об установлении контроля над страной и свержении Асада. Позже стало известно, что бывший глава страны вместе с семьей прибыл в Москву. В РФ ему предоставили политическое убежище.