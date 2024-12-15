Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала рождественскую речь немецкого посла Александра Ламбсдорфа, призвавшего к миру на Украине.

В Telegram-канале Захарова написала, что посол ФРГ на рождественском концерте в Москве выступил с речью, призвав к миру на Украине. Он заявил, что «гибнут люди по обе стороны», и в Рождество необходим «знак мира и надежды».

Захарова отметила, что послу Ламбсдорфу надо знать, что ФРГ является одной из действующих сил конфликта на Украине и поставляет Киеву вооружения.

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Представитель МИД РФ напомнила, что Зеленский отказался от рождественского перемирия и от украинских военнопленных, которых Россия неоднократно предлагала Киеву забрать.

По словам Захаровой, переговоры о мире заблокировала украинская сторона под нажимом Британии и США, а ответственность за гибель людей лежит на коллективном Западе, который стимулирует продолжение кровопролития.

«Если кого-то послу Ламбсдорфу и надо призывать к миру, то, в первую очередь, правительство ФРГ. Во-вторую, руководство ЕС и НАТО, которые захлебнулись в агрессивной риторике и как ненормальные штампуют решения о направлении военной помощи Зеленскому», — резюмировала Захарова.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Запад веками пытался разжигать в других странах конфликты по религиозному или национальному признаку.