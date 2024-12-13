Зеленского пригласили на встречу европейских лидеров в Брюсселе

Главы стран-членов НАТО и Евросоюза пригласили Владимира Зеленского на встречу в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации издания, встреча состоится 18 декабря. Среди запланированных тем для обсуждения будет военная помощь Украине, а также ее дальнейшие перспективы после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. При этом мероприятие организовано генсеком НАТО Марком Рютте — оно запланировано на тот же день, что и саммит стран Евросоюза и Западных Балкан, который также пройдет в Брюсселе.

«Это будет не встреча, на которой будут приниматься конкретные решения, а скорее политическая встреча для обсуждения предстоящих недель и месяцев», — сообщил один из собеседников издания.

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