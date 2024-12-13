Зурабишвили отказалась покидать президентский дворец после истечения полномочий

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря. Ее слова приводит ТАСС.

«Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь», — сказала Зурабишвили во время своего телеобращения.

Напомним, что 14 декабря в Грузии должны пройти выборы нового президента, а 29 декабря — его инаугурация. Однако Зурабишвили и оппозиция страны не признает результатов парламентских выборов, на которых 26 ноября победила правящая партия «Грузинская мечта». Они считают парламент нового созыва, который должен избрать нового главу государства, нелегитимным.