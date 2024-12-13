В США назвали желаемые сроки разрешения конфликта на Украине

Советник избранного президента США Дональда Трампа и назначенный им кандидат на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог допустил разрешение украинского конфликта «в ближайшие месяцы».

Об этом сам Келлог заявил в эфире телеканала Fox News.

«Когда речь идет о [разрешении конфликта между] Украиной и Россией, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев», — заявил советник Трампа.

По его словам, в рамках миротворческих усилий Трамп может пригласить российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

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Ранее Трамп заявил о своем намерении как можно скорее прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине. Кроме того, он раскритиковал разрешение украинским военным бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. По словам политика, таким образом Вашингтон просто обостряет российско-украинский конфликт и отдаляет его от достижения мира между Москвой и Киевом.