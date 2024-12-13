На Украине назвали число покинувших страну жителей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что за рубежом остаются жить около 7,5 миллионов украинцев. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Сибига сделал во время своего выступления на круглом столе украинского издания «Левый берег». По его словам, Министерство единства Украины собирается вернуть этих людей обратно, а также интегрировать их в экономику страны.

«Согласно нашим данным, сегодня мы говорим о 7,5 млн украинцев за рубежом. <...> Одним из шагов также будет принятие закона о двойном гражданстве, чтобы люди не теряли связи со своей страной», — рассказал он.

Ранее Сибига попросил у стран Запада еще 20 комплексов ПВО.