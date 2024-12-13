Асад обманул сторонников и армию перед побегом из Сирии

Президент Сирии Башар Асад обманул своих сторонников и не рассказал им, что планирует покинуть страну. По завершении рабочего дня Асад сообщил руководителю президентского аппарата о своем намерении вернуться домой, однако вместо этого он направился в аэропорт. Об этом сообщает Reuters.

«Башар Асад почти никому не доверил свои планы бежать из Сирии, когда его правление рухнуло. <...> закончив работу, Асад сказал своему менеджеру президентского офиса, что едет домой, но вместо этого направился в аэропорт, — передает Reuters слова помощника президента.

За несколько часов до своего отъезда он провел совещание с командирами армии, где заверил присутствующих, что поддержка со стороны России уже на подходе и призвал сухопутные войска удерживать позиции. Также он обратился к своему медиа-консультанту Бутайне Шаабан с просьбой прибыть к нему домой для составления речи. По словам помощницы Асада, Шаабан никого там не застала, когда приехала в дом главы Сирии.

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Ранее Асад, считавшийся погибшим, нашел убежище в России после того, как в Дамаске произошел государственный переворот. Вместе с семьей он приехал в Москву.