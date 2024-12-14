Германия намерена усилить политическое давление на Грузию

Министерство иностранных дел Германии собирается более активно продвигать санкции против Грузии. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве Германии.

«Министерство иностранных дел хочет активнее выступать за возможные санкции ЕС против правительства Грузии», — пишет Spiegel.

Среди высокопоставленных германских дипломатов, особенно активно за санкции против Грузии под предлогом отказа от европейского пути выступает государственный министр по делам Европы Анна Люрман.

В Грузии пройдут выборы президента страны с единственным кандидатом

До этого стало известно, что главы МИД стран Европейского союза обсудят санкции против Грузии, включая возможное введение визового режима для некоторых категорий физлиц.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее Зеленский ввел санкции против властей Грузии.