Пока вы не уснули: судьба российских баз в Сирии и массированный удар по Украине

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

В Сирии раскрыли будущее российских баз в стране

Вопрос о любом иностранном присутствии, в том числе о нахождении российских баз в Сирии, должен решаться на референдуме. Об этом заявил сирийский политик, бывший глава Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Мухаммед Сабра, сообщает ТАСС.

«Любое несирийское военное присутствие на территории республики должно быть одобрено народом Сирии в ходе референдума, который будет проводиться после завершения переходного периода (...) Результаты референдума покажут, согласны ли сирийцы с нахождением российских военных баз или любых других баз разных государств в Сирии», — отметил политик.

Читать новость полностью

Зеленский прокомментировал массированный удар по Украине

Массированный удар Вооруженных сил (ВС) России утром 13 декабря стал одним из самых масштабных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщение опубликовано в Telegram-канале политика.

«Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике», — высказался политик.

Зеленский призвал страны Запада к поставкам систем противовоздушной обороны на фоне массированного удара. По его подсчетам, ВС России выпустили минимум 93 крылатых и баллистических ракеты по объектам инфраструктуры. При этом Telegram-канал Mash назвал цифру минимум в 120 использованных для удара ракет.

Читать новость полностью

В Кремле оценили заявление Трампа об ударах по России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция новоизбранного главы США Дональда Трампа против дальнобойных ударов ВСУ совпадает с российской позицией. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне, 12 декабря, Трамп заявил, что «категорически не согласен» с ударами дальнобойными ракетами США по территории России. Он отметил, что это лишь разжигает конфликт и «делает хуже».

Читать новость полностью

Маск прокомментировал новости об успехах ВС РФ

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что мир между Россией и Украиной необходимо было заключить «уже давно». Об этом он написал в соцсети X.

Маск прокомментировал новости об успехах российских сил в районе стратегически важного Красноармейска (на Украине город называют Покровском). Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для украинской армии. 13 декабря появились сообщения, что ВС РФ находятся всего в полутора километрах от Красноармейска.

Маск обратил внимание на сообщения, что контроль над городом позволит Москве серьезно нарушить украинские линии снабжения и усилить свою кампанию в районе Часова Яра. Часов Яр находится на возвышенности, предлагая потенциальный контроль над еще более обширной территорией.

Читать новость полностью

Названа причина вынужденной посадки SSJ 100 в Петербурге

Самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" рейсом из Санкт-Петербурга в Москву вынужденно вернулся в аэропорт отправления из-за незакрытого наземными службами люка, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.

"В ходе предполетного осмотра экипаж не заметил этого, что привело к негерметичности самолета во время полета", – отметил собеседник.

Читать новость полностью

В России захотели ограничить продажу самогонных аппаратов

Минздрав планирует разработать предложения по ограничению розничной продажи самогонных аппаратов, чтобы снизить потребление алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 13 декабря.

— Будут разработаны предложения об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи самогонных аппаратов в зависимости от их производительности, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами, их рекламы и продвижения, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, ее цитирует РИА Новости.

Читать новость полностью

Гибель кота Твикса: стало известно, чем закончилось уголовное дело

© Соцсети

После гибели выброшенного из поезда кота по кличке Твикс было возбуждено уголовное дело, которое затем прекратили из-за «отсутствия события преступления», сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург» со ссылкой на источник, близкий к силовым ведомствам. В ходе расследования выяснилось, что кота из поезда высадила не проводница.

Ранее сообщалось, что уголовное дело из-за гибели кота не возбуждалось. В январе Твикс сбежал из переноски во время поездки в поезде, следовавшем из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Родственник хозяина кота вез Твикса домой.

Сообщалось, что проводница поезда сочла Твикса бездомным животным и высадила кота в Кирове. Предварительно она спросила пассажиров, чей это кот, но никто не отозвался.

Читать новость полностью

Актрисе Галине Польских диагностировали неизлечимую болезнь

У 85-летней актрисы Галины Польских выявили неизлечимое заболевание легких. Как сообщает Telegram-канал Shot, врачи диагностировали у артистки пневмофиброз, который может привести к инвалидности.

В конце ноября Польских прошла обследование в Боткинской больнице. Она жаловалась медикам на боли в груди и затрудненное дыхание. Анализы показали серьезные изменения в легких, которые могли развиться вследствие перенесенной пневмонии. Сам фиброз легких оказывает сильную нагрузку на сердце, сосуды и иммунитет.

Читать новость полностью

Экс-игрок «Эвертона» получил 20 лет тюрьмы

Бывший полузащитник ливерпульского «Эвертона» Ли Те приговорен китайским судом к 20 годам тюремного срока из-за коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The paper.

По данным источника, приговор был вынесен 13 декабря Народным судом промежуточной инстанции города Сяньнин провинции Хубэй.

Экс-футболист был осужден за коррупционную деятельность в китайском футболе. Местные спецслужбы арестовали Ли Те в ноябре 2022 года. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый за €360 тыс. выкупил место главного тренера национальной сборной Китая, а также неоднократно становился соорганизатором договорных матчей в низших лигах Поднебесной.

Читать новость полностью

АвтоВАЗ попросили отозвать 600 тыс. машин

© LADA

Национальный автомобильный союз (НАС) направил в Росстандарт и президенту «АвтоВАЗа» Максиму Соколову обращения с просьбой отозвать 600 тыс. автомобилей без подушек безопасности, которые завод выпускал с 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

НАС просит провести отзывную кампанию в отношении автомобилей без подушек безопасности, ABS, системы стабилизации и других опций, которые «АвтоВАЗ» выпускал после введения санкций, и за счет завода доукомплектовать их необходимыми системами и оборудованием.

Читать новость полностью