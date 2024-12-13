Трамп пригласил на инаугурацию лидеров нескольких стран

Избранный президент США Дональд Трамп направил приглашения на свою инаугурацию иностранным лидерам, среди которых президент Аргентины Хавьер Милей, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Сальвадора Найиб Букеле. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Трамп очень хочет, чтобы на инаугурации присутствовали мировые лидеры", - сказал один из источников.

Как отмечается, приглашения были в основном направлены политикам по неформальным каналам, но часть передали по телефону во время обсуждения других вопросов.

Также, напоминает телеканал, приглашение получил и председатель КНР Си Цзиньпин, но, как ожидается, вместо него на инаугурации будет присутствовать делегация высокопоставленных китайских чиновников.

Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа, его заменит посол

Канал CBS ранее со ссылкой на источники сообщил, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию. Позднее это подтвердила пресс-секретарь штаба республиканца Кэролайн Ливитт. Посольство КНР в Вашингтоне не ответило на просьбу ТАСС подтвердить данную информацию. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что китайское внешнеполитическое ведомство не располагает информацией о возможности участия Си Цзиньпина в церемонии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп не направлял российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на инаугурацию, которая пройдет в январе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что специальные представители России не будут присутствовать на церемонии вступления в должность Трампа, поскольку на нее не предусматривается приглашение иностранных делегаций, кроме аккредитованных в Вашингтоне послов.

На инаугурацию президента США обычно приглашают послов и других дипломатов высокого ранга. По данным Госдепартамента, с 1874 года ни один иностранный лидер не присутствовал на церемонии вступления в должность главы государства в США.