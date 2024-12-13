Жители друзской деревни в Сирии захотели присоединиться к Израилю

Жители друзской деревни на юге Сирии высказались за присоединение к Израилю на фоне прихода к власти в Дамаске оппозиции суннитского толка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.

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На видео, которое публикует Kan, утверждается, что десятки жителей деревни Хадер, расположенной на сирийской границе буферной зоны, на собрании заявили, что стать частью Израиля будет безопаснее для сирийских друзов, чем остаться в Сирии с учетом смены власти в Дамаске.

«Мы хотим присоединения к израильским Голанам, чтобы сохранить нашу честь, и это касается всех окрестных деревень, потому что судьба Хадера – это судьба всего нашего региона», — цитирует издание Ynet одного из спикеров на видео.

7–8 декабря израильские войска впервые за более чем полвека пересекли границу Сирии в районе Голанских высот. Не столкнувшись с сопротивлением, армия установила контроль над сирийской стороной горного массива Хермон.

По утверждению чиновников, в Тель-Авиве существует беспокойство, что представители вооруженной сирийской оппозиции могут захватить военные объекты вблизи Голан и использовать их против Израиля.