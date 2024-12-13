В США раскрыли, когда может закончиться конфликт на Украине

Конфликт России и Украины может быть завершен к концу 2026 года, если Киев лишится поддержки Вашингтона, заявила бывший замглавы Пентагона, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элейн Маккаскер в статье для Foreign Affairs (FA). По ее словам, в такой ситуации украинские военные не смогут выстоять под натиском Вооруженных сил России.

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Без поддержки США Россия продвинется в 2025 году, поскольку у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина потеряет эффективную противовоздушную оборону. <...> Армия страны, скорее всего, рухнет к концу того года, что позволит России взять Киев, а затем двинуться к границе НАТО. Другими словами, Москва будет однозначно победителем, — написала Маккаскер.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Вооруженным силам Украины стоит задуматься о капитуляции после массированных ударов ВС России по энергетике страны. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что российские подразделения готовы к любому развитию событий.

Массированная ракетная атака зафиксирована на Украине 13 декабря, сигнал воздушной тревоги звучит сразу в нескольких регионах республики. По информации местных СМИ, часть ракет, включая гиперзвуковые «Кинжалы», летела на запад Украины. Министерство обороны России пока не комментировало эти данные.