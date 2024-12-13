Что пишут польские СМИ о визите Макрона в Варшаву

Главное, что волновало польские СМИ в связи с визитом в Варшаву президента Франции Эмманюэля Макрона - согласится ли Польша отправить свои войска на Украину в составе так называемого европейского "миротворческого контингента". То, что отправка войск станет предметом переговоров Макрона с польским премьер-министром Дональдом Туском, было известно заранее: накануне об этом сообщило издание Politico, да и по многим недавним высказываниям западных политиков было ясно, что вопрос о европейском контингенте для Украины активно обсуждается в европейских столицах.

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Журнал Wprost отмечает, что для Туска и его правительства эта тема "крайне некомфортна", в том числе и в связи с предстоящими президентскими выборами в стране, от итогов которых зависит стабильность правящей коалиции.

"Польские дипломаты в штаб-квартире НАТО впадают в панику, когда их спрашивают, сможем ли мы отправить наших солдат на Украину. Тема настолько чувствительна, что избегают любых, даже гипотетических, спекуляций по этому вопросу", - пишет издание.

"С польской точки зрения, идея адская, и она состоит в том, чтобы втянуть нас в конфликт и с Россией, и с Украиной. Единственным разумным решением было бы введение нейтральных вооруженных сил под эгидой ООН, без НАТО и зависимых от него стран", - соглашается польское издание Salon24.

Высокопоставленные польские чиновники, по информации Politico, накануне визита Макрона также указывали на то, что миротворческие миссии следует обсуждать в ООН или ОБСЕ, а не на двусторонних переговорах с президентом Франции.

Пока шли переговоры, польское радио RMF24 со ссылкой на источники в Брюсселе сообщило, что Польша поддержит возможный европейский контингент на Украине логистикой, но свои собственные войска отправлять не станет. Радиостанция при этом привела две причины такого нежелания: то, что значительная часть польских войск задействована на охране границы с Беларусью, и негативные исторические коннотации, которые могут возникнуть в связи с тем, что часть сегодняшней территории Украины когда-то принадлежала Польше. Чуть позже эту информацию косвенно подтвердил глава польского МИД Радослав Сикорский.

"Мы поддерживаем всю логистическую операцию для Украины и, возможно, в этом наша роль, но мы не рассматриваем отправку каких-либо сил", - сказал он, добавив, что у Польши еще есть 600-километровая граница с Россией и Беларусью.