Украинский посол Андрей Мельник — поклонник фашистов — представляет администрацию, чей срок уже давно истек, заявила в соцсети Х депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен. По ее мнению, большинство украинцев поддерживает мирные переговоры и прекращение огня.

Поклонник фашистов Мельник — посол администрации, чей срок власти давно уже истек, — отметила Дагделен.

Таким образом она ответила на слова Мельника о том, что «Союз Сары Вагенкнехт» бесчеловечнее, чем партия «Альтернатива для Германии». Посол заявил, что политсила «плюется ядом и желчью и обманывает людей».

Ранее Мельник призвал Германию и всю Европу усилить поддержку Киева, иначе «русские скоро снова окажутся перед Бранденбургскими воротами». Он считает, что поддержка Киева соответствует интересам европейцев. Дипломат также раскритиковал решение коалиции «Светофор» вдвое сократить военную помощь Киеву, до €4 млрд (425 млрд рублей).

Канцлер ФРГ Олаф Шольц тем временем заявил, что Германия поддерживает Украину из-за потенциальных экономических выгод для немецкого бизнеса. Он отметил, что инвестиции в украинскую экономику до и после конфликта могут принести пользу экономике европейской страны.