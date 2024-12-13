США намерены перебросить на Украину крупнейшую партию оружия до конца президентского срока Джо Байдена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Журналисты назвали эту попытку исторической. Речь идет о поставках сотен тысяч артиллерийских снарядов, сотнях единицах бронетехники и других типов вооружения.

Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия на Украину в течение следующих пяти недель, — приводит телеканал слова источника.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он против использования американских дальнобойных ракет для нанесения ударов по России. В интервью журналу Time он отметил, что такие действия только усугубят конфликт и приведут к его обострению. Также он выразил намерение использовать помощь США Украине как инструмент давления на Россию в переговорах о прекращении конфликта. Он подчеркнул, что хочет достичь соглашения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что заявление Трампа об опасности ударов ВСУ вглубь России полностью совпадает с позицией Кремля. По его словам, тот факт, что избранный американский президент понимает причины эскалации конфликта между Москвой и Киевом, импонирует российской стороне.