«Историческая попытка»: в США раскрыли, что предпримет Байден перед уходом
США намерены перебросить на Украину крупнейшую партию оружия до конца президентского срока Джо Байдена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Журналисты назвали эту попытку исторической. Речь идет о поставках сотен тысяч артиллерийских снарядов, сотнях единицах бронетехники и других типов вооружения.
Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия на Украину в течение следующих пяти недель, — приводит телеканал слова источника.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он против использования американских дальнобойных ракет для нанесения ударов по России. В интервью журналу Time он отметил, что такие действия только усугубят конфликт и приведут к его обострению. Также он выразил намерение использовать помощь США Украине как инструмент давления на Россию в переговорах о прекращении конфликта. Он подчеркнул, что хочет достичь соглашения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что заявление Трампа об опасности ударов ВСУ вглубь России полностью совпадает с позицией Кремля. По его словам, тот факт, что избранный американский президент понимает причины эскалации конфликта между Москвой и Киевом, импонирует российской стороне.