На Украине заявили о теракте в Днепропетровске

В городе Днепропетровске (украинское название города — Днепр) произошел террористический акт. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

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«Теракт в Днепре. Подробности сообщат уполномоченные лица, но, если кому-то не хватало проявлений войны, это они», — написал нардеп.

О том, какого характера террористический акт произошел в городе, пока неизвестно.

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Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Днепропетровске днем в среду, 11 декабря. Сообщение о взрыве появилось в 12:05, после этого в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения крылатой ракеты.