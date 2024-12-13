Экс-кандидат в президенты Белоруссии снова подала документы в ЦИК

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая снова подала документы для участия в выборах президента страны. Об этом сообщил центральный избирательный комитет (ЦИК) республики в своем Telegram-канале.

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«ЦИК Беларуси принял документы для регистрации Анны Канопацкой кандидатом в президенты Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В среду, 11 декабря, документы на регистрацию кандидатом в президенты также подал лидер белорусской партии Труда и справедливости Александр Хижняк. До этого он некоторое время возглавлял представительство Белоруссии в России.

Ранее стало известно, что в Белоруссии перед выборами президента проведут командно-штабные учения силовиков. Отмечается, что в их рамках планируется продемонстрировать готовность к реагированию на осложнения во время электоральной кампании.