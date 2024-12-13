Обзор иноСМИ: оружие для ВСУ из Сирии и отказ Си ехать к Трампу

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Россия неуклонно продвигается в Донбассе»

Глава ВСУ Александр Сырский заявил, что его войска сталкиваются с «чрезвычайно ожесточенными» боями, поскольку российские силы приближаются к стратегически важному Красноармейску (на Украине город называют Покровском), пишет The New York Times. Сырский объявил, что для укрепления украинских позиций придется принять «нетрадиционные решения».

Какие именно меры могут быть приняты, Сырский не уточнил, но его тревожное заявление подчеркнуло ухудшающуюся для ВСУ ситуацию вокруг Красноармейска - ключевого железнодорожного и автомобильного узла для украинской армии. NYT отмечает, что российские войска находятся всего в нескольких километрах от окраин города. Они также неуклонно продвигаются через деревни и поселки в нескольких десятках километров к югу. Газета подчеркнула, что ВС РФ продвигаются в Донбассе самыми быстрыми темпами с 2022 года, получая контроль над сотнями квадратных километров территории. Россия «использует свое подавляющее преимущество в живой силе, прорываясь через ослабленные украинские позиции».

Си откажется от «рискованного» приглашения Трампа

Глава Китая Си Цзиньпин, вероятно, отклонит приглашение на инаугурацию президента США Дональда Трампа. По словам опрошенных Associated Press экспертов, Си может счесть этот визит «слишком рискованным». Кроме того, эта поездка не окажет существенного влияния на все более сложные отношения между двумя странами.

Бывший помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэнни Рассел считает, что Си не захочет «опуститься до статуса простого гостя, празднующего триумф иностранного лидера - президента США». Американский эксперт по Китаю Юн Сунь добавил, что риском для Си может стать список гостей: Юн напомнил, что главный дипломат Тайваня в США присутствовал на присяге президента Джо Байдена в 2021 году. По словам Юна, если Трамп введет запретительные пошлины на китайские товары, как он угрожал ранее, визит Си на его инаугурацию будет выглядеть глупо.

«Россия своих не бросает»

Москва не отказывается от своих союзников - это продемонстрировал прием в России свергнутого президента Сирии Башара Асада,пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, в последние десятилетия Москва стремилась распространить свою мощь далеко за пределы обширных границ страны.

РФ разместила базы на Ближнем Востоке и в Арктике, расширила влияние в Африке и конкурировала с США и Китаем за мировое влияние. Падение Асада может стать ударом по некоторым планам России, но судьба бывшего сирийского президента способна успокоить других союзников Москвы, подчеркивает WSJ. Как отметил профессор международной политики Дэниель Дрезнер, тот факт, что Асад высадился в Москве, доказывает, что Россия своих не бросает.

США хотят отдать Украине «бесхозное» сирийское оружие

После падения сирийского правительства госсекретарь США Энтони Блинкен совершил незапланированный визит к ближайшим соседям Сирии - в Иорданию и Турцию. Как пишет Military Watch Magazine, одной из главных целей переговоров, которые ведет Блинкен, стала передача Украине арсеналов советской, северокорейской и российской военной техники, которая останется в Сирии «бесхозной».

Как отмечает издание, арсеналы Сирии, которые, по оценкам, включают более миллиона 152- и 122-миллиметровых артиллерийских снарядов, около четырех тысяч танков Т-54/55, Т-62, Т-72 и Т-90 и более двух тысяч бронетранспортеров, могли бы оказать «колоссальную поддержку» украинской армии. Military Watch Magazine подчеркивает, что западные производственные мощности остаются ограниченными, запасы оружия истощены, а многие западные системы вооружения оказались малопригодными на украинском театре военных действий. Вашингтон может предложить Турции ряд стимулов, чтобы Анкара поддержала передачу сирийских запасов Украине. Речь может идти о сокращении поддержки курдских формирований со стороны США и о дополнительных кредитах для Турции.

Украина попросила у США вертолеты против дронов

Украинские депутаты попросили США передать ВСУ вертолеты Black Hawk. Как пишет The Hill, на Украине планируют использовать эти вертолеты, чтобы сбивать беспилотники.

В Верховной раде отметили, что Black Hawk стали ключевым приоритетом из-за своих пулеметных возможностей. По словам депутатов, «самый простой и дешевый способ сбить дрон - это сбить его с вертолета». В Раде отметили, что противовоздушная оборона становится слишком дорогой, поскольку количество атак беспилотников возросло.