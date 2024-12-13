Брат Карла III угрожает родственникам раскрытием всех их тайн

В королевской семье Великобритании не утихают скандалы. По словам инсайдеров, совсем скоро могут стать известны секреты монархов, о которых ранее никто не знал. А все из-за вражды короля Карла III с младшим братом. Принц Эндрю угрожает, что «продаст семью».

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По данным RadarOnline, Эндрю может вслед за принцем Гарри раскрыть тайны близких. Все дело в особняке Роял-Лодж, из которого его выселяют. В этом доме брат короля прожил много лет со своей экс-женой Сарой Фергюсон. Однако недавно его решили у него отнять.

Инсайдер сообщил, что принц Эндрю считает усадьбу своим домом, поэтому готов на все, лишь бы остаться ее владельцем.

«Он с радостью продаст собственную семью», - заявил королевский эксперт Ричард Эден.

Отметим, что выселить Эндрю могут из-за скандальной репутации. Его обвиняли в изнасилованиях, а также он дружил с Джеффри Эпштейном. Граждане Британии больше не хотят, чтобы принц жил за счет их налогов. Пока же Карл III лишь сократил расходы на охрану брата и его личные расходы.

Ранее появилась информация, что Кейт Миддлтон может стать королевой раньше срока.